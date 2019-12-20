Sivil havacılık 19 bin TL maaşla personel arıyor
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sözleşmeli olarak Havacılık Sertifikasyon Uzman, Havacılık Simülatör Uzmanı ve pilot pozisyonlarına personel alımıyla ilgili ilana çıktı. İşe kabul edilenlere 19 bin TL’yi bulan maaş verilecek.
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Adaylar, SHGM İnternet adresindeki başvuru ekranından elektronik ortamda 16-27 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Kabul edilenlere verilecek ücretler (brüt) şöyle: 20 yıldan fazla tecrübeye sahip olanlara 19.363 TL, 10-20 yıl arası tecrübeye 18.163 TL, 0-10 yıl arasına da 17.756 TL.