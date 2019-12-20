Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,5848
  • 282.506
  • 111177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Sivil havacılık 19 bin TL maaşla personel arıyor

Sivil havacılık 19 bin TL maaşla personel arıyor

Sivil havacılık 19 bin TL maaşla personel arıyor

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sözleşmeli olarak Havacılık Sertifikasyon Uzman, Havacılık Simülatör Uzmanı ve pilot pozisyonlarına personel alımıyla ilgili ilana çıktı. İşe kabul edilenlere 19 bin TL’yi bulan maaş verilecek.

27 ARALIK SON GÜN 

Adaylar, SHGM İnternet adresindeki başvuru ekranından elektronik ortamda 16-27 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Kabul edilenlere verilecek ücretler (brüt) şöyle: 20 yıldan fazla tecrübeye sahip olanlara 19.363 TL, 10-20 yıl arası tecrübeye 18.163 TL, 0-10 yıl arasına da 17.756 TL.


Karan bebek bir ilki başardı
Adriana Lima Metin Hara'ya pahalıya mal oldu!
İzzet Özilhan'dan eşi Yasemin Özilhan'a destek
Mucize Doktor'da senaryo hatası! Sosyal medya ayağa kalktı
Ferhat ile Şirin dizisinde flaş ayrılık!
<p>Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı mücadele eden General Halife Hafter’in sözcüsü Salih R

Hafter’den Acı İtiraf “Trablus’a Girmemizi Bir Türk Topu Engelliyor´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

TOKİ hangi il ve ilçelerde konut yapacak? İşte tam liste

Otel odasında bulundu! 'İlk defa böyle bir durumla karşılaştık'