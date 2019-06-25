Şişecam 18.2 milyon dolar yatırımla 4. fırınını açtı

Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda hayata geçirdiği dördüncü fırınla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Grup bünyesinde yer alan Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip yeni fırını için 18.2 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Türkiye dâhil toplam dört ülkedeki 2.6 milyon ton/yıl üretim hacmiyle dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan Şişecam Cam Ambalaj’ın Mersin Fabrikası’ndaki son fırın yatırımıyla Türkiye’deki yıllık üretim kapasitesi toplam 1.3 milyon tona yükseldi.

TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Mersin’deki Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirilen yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü büyük üreticisi olduklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Kırman, şöyle devam etti: “Dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer almamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Topluluğumuz, 80 yılı aşkın sürede dünyada kendi alanında söz sahibi konuma geldi.”

Üretim kapasitesi %30 arttı

Prof. Dr. Kırman, şöyle konuştu: “Topluluğumuz, 2017 yılında Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirdiği 33 milyon dolarlık fırın kapasite artışı yatırımıyla Türkiye’deki üretim kapasitesini 1 milyon ton seviyesinin üzerine taşımış; 2018 yılında da Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda 66 milyon dolarlık yatırımla devreye aldığı dördüncü fırınıyla da 1.2 milyon ton seviyesine çıkarmıştı. Son üç yılda yeni fırın ve mevcut fırınlardaki kapasite artışı yatırımlarıyla Türkiye’deki cam ambalaj üretim kapasitemizi yüzde 30 artışla 1.3 milyon ton seviyesine çıkarmış olduk."

Her yıl kendi rekorunu kırıyor

Şişecam Cam Ambalaj’ın cam ambalaj ihracatında her yıl kendi rekorunu kırdığını söyleyen Kırman, “2018 yılında yaklaşık 170 bin tonluk ihracat hacmine ulaşmayı başardı. İç talebin karşılanmasında da büyük rol oynamaya devam ediyor” dedi.