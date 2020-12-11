Şirketlerden esnafa destek seferberliği

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in “Yemek bedelinin yüzde 18’ini komisyonlar yiyor” açıklaması sonrası Yemeksepeti bazı komisyonları kaldırdığını duyurmuştu. GetirYemek de, ocak ayı sonuna kadar restoranlardan alınan tüm siparişlerdeki yüzde 10’luk komisyonun bedelini kaldırdı. GetirYemek CEO’su Batuhan Gültakan, ‘Bi Mutluluk Hareketi’ kampanyasıyla 2 aylık cirodan vazgeçtiklerini söyledi.

100 MİLYON TL’LİK PAKET



Nisanda ‘Trendyol KOBİ Destek’i başlatan Trendyol da, 100 milyon TL’lik ikinci destek paketini açıkladı. Metro Türkiye de, yeni kampanyasıyla paket servise geçen restoran müşterilerine destek oluyor. Kampanyaya kayıt olanlar KDV hariç ikinci 300 TL alışverişlerinde paket servisler de dâhil, restoranlarda 50 TL’lik hediye çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Restoranlar ise kullanılan bu çeklerle Metro mağazalarında indirimli şekilde alışveriş yapabiliyor.

‘LÜKS’ SİPARİŞ 500 TL’Yİ AŞTI



Günde 150 bin siparişe ulaştıklarını ve ortalama büyüklüğün 40-45 TL olduğunu vurgulayan GetirYemek CEO’su Gültakan, lüks restoranların da paket servise başlamasıyla, paket büyüklüğünün 500 TL’nin üzerine çıkabildiğini ifade etti.