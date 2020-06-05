Şirketler sürdürülebilir bir çevre için devrede

TÜRK TELEKOM: Türk Telekom’un çalışanları 3 yılda, 18 ton elektronik atık toplayarak, geri dönüşüme katkı sağladı. ‘Sıfır Atık’ projesiyle de 2019’da 186.2 ton kâğıt atık, 18.8 ton cam atık, 1372.5 ton plastik, 3006.7 ton metal atığın geri dönüşümüne katkı sağlayarak çevre korundu.

VODAFONE: Şirket, tarımda sürdürülebilirliği sağlamaya destek veriyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business Dijital Tarım Projesi’ne dikkat çekerek, “Proje, çiftçilerimizin kimyasal kullanımından uzaklaşmasını ve daha az su ve enerji tüketmesini sağlayarak mahsül verimliliği için uygun ortamı yaratıyor” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VURGUSU



AXA SİGORTA: Şirket ‘Dünya için Hareket ET’ isimli yeni projesini duyurdu. Projede daha hareketli bir yaşam tarzının insan sağlığı için yarattığı değeri, küresel ısınma ve iklim krizi açısından dünyanın bağışıklığı için de yaratılabileceği belirtiliyor.

ARÇELİK: Şirket, 12. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “2030’a kadar tesislerimizde kullandığımız elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, atık geri dönüşüm oranımızı yüzde 99’a, geri dönüştürülmüş plastik oranını ise yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

‘MAVİ YILDIZ’I TEKRAR DOĞAYA KAZANDIRDI



ASSAN ALÜMİNYUM: Şirket, Türkiye’de Uluabat Gölü, İstanbul Menekşe Deresi ve Balıkesir Hıdırlık Tepe’de bulunan, Yunanistan’da yüksek olasılıkla nesli tükenmiş olan ve dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak bulunmayan endemik ‘Amsonia orientalis’ (mavi yıldız) bitkisinin laboratuvarda çoğaltılarak doğaya kazandırılmasını sağladı. Bitki, anti-kanser ve anti-oksidan özellikli doğal bileşenleriyle ilaç endüstrisinde de kullanılabilir.