‘Sihirli dokunuş'la konutta yatırım tekrar başlıyor

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Bundan bir iki yıl öncesine kadar, her gün yeni bir konut projesi yatırımını duyuran markalı konut üreticilerinin uzun süredir sesi çıkmıyordu. Sektörün içinden geçtiği zor dönemle birlikte, yatırımlarını askıya alan sektör, tekrar düğmeye basmaya hazırlanıyor. Sektörün köklü oyuncularından Dap Yapı’nın yönetim kurulu başkanı Ziya Yılmaz, düşen konut kredi faizleri ve ekonomi politikalarındaki üretimi destekleyici adımların gayrimenkul sektöründe yeni bir hareketlilik başlattığını belirterek, “Bu yıl İstanbul’da 2 yeni projeye başlayacağız” dedi.

MOTORUMUZ EKSİK AMA UÇACAĞIZ



Markalı konut sektörü zor bir dönemden geçti, şimdi durum nasıl?

Konut kredi faizleri şu an sıfır konutta yüzde 0.79’lara indi. Biz faizdeki bu rakamları 2013’lerde görüyorduk. Konut kredisi çekmek için bankaya gittiğinizde 60 aydan fazla vade kullanmak istediğinizde sıkıntı yaşayabiliyordunuz. Şimdi ise 180 ay konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Yüzde 24’leri aşan, yüzde 35’lerin konuşulduğu bir faiz ortamından bugün tek haneli faizlerin görüldüğü bir ortama geldik. Ekonomi yönetimi adeta sihirli dokunuşlara imza attı. Bu anlamda Berat Albayrak Bakanımız başta olmak üzere, ekonomi yönetimine ve özellikle kamu bankalarına çok teşekkür ediyorum. Kusursuz yönetilen bir süreç yaşandı.

Yatırımlar uzun süredir askıya alınmıştı… Bu alanda ne zaman hareket başlar?

Bu süreç yatırım ortamındaki engelleri de kaldırdı. Önümüzü daha iyi görür hale geldik. Biz Dap Yapı olarak önümüzdeki günlerde, Emlak Konut ihalesini kazandığımız Çekmeköy projemizin satışına başlayacağız. Ayrıca yine ihalesini kazandığımız Nişantaşı projemizin lansmanına da bu yıl içinde çıkacağız. Bu iki ihaleyi toplam 2.9 milyar TL teklif vererek kazanmıştık.

Devam eden projelerde durum nasıl?

Sona yaklaştık. Validebağ ve Teras Kule’de teslimlere önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Bizim için bir işe başlamaktan daha önemlisi, o işi vaktinde teslim etmek. DAP İzmir’i önümüzdeki yıl teslim etmiş olacağız. Dolayısıyla elimizde devam eden proje kalmıyor. Çekmeköy’e de bu enerjiyle başlıyoruz.

Dap Yapı mimari olarak iddialı projelere imza atan bir şirket. Yeni projelerde sürprizler olacak mı?

Çekmeköy ve Nişantaşı projeleriyle dünya birinciliği ödülü alacağız. Hani uçan bina diyoruz ya, bu iki projede bir motorumuz eksik. İki proje de de son derece iddialıyız.

Peki talep konusunda endişe duymuyor musunuz?

Çekmeköy projemiz sektöre yeni bir dinamizm getirecek. Çünkü Anadolu Yakası’nı bir daha böyle bir arazi gelmez. Orman içine konumlandırılmış bu kadar büyük bir arazi yok. Üç aydır ön talep toplama süreci içindeydik. Şu ana kadar 44 bin talep topladık.

GAYRİMENKUL HER ZAMAN KAZANDIRIR



Konut yatırımcısı bir dönem dolara, faize kaçmıştı… Sizce konut yatırımı tekrar cazip hale geldi mi?

Konuta yatırımın orta ve uzun vadeli bakıldığında her zaman yüksek getirilere imza atmıştır. Son 10 yıla, son 20 yıla baktığınızda Türkiye’de gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım kazandıramadı. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz bazı projelere bir bakalım. İstmarina’da metrekaresi 4 bin TL’den satışa çıkmıştık. Projenin son bağımsız birimlerini metrekare bedeli 14-17 bin TL aralığında verdik. Yani ilk alanlar yüzde 325 kazançlı çıktı. Teras Kule’de ise satış fiyatı 5 bin liradan başlamıştı. Halihazırda bu projede de şu anki fiyatlar 12 ila 13 bin TL seviyelerinde. En başta bu projeden konut alanlar, şimdi yatırımlarını ikiye katlamış durumda. Adam Kule’de ise 4 bin TL metrekare fiyatıyla sunulmuştu. Şu an 11 bin liraya yükselmiş durumda. Bu anlamda Çekmeköy projesi de yüksek prim potansiyeli barındırıyor. 10 bin TL’nin altında bir rakamla satışa çıkacağız. Bitiş rakamları ise 16 bin TL’leri bulacak.

STOK ERİDİ, KONUT BULMAK ZORLAŞACAK



Sektörün en popüler tartışmalarından biri de stok konusu… Şu anda sektörde stok durumu nasıl?

Son iki yılda yeni proje geliştirilemedi. Yeni alınan ruhsatlarda büyük düşüş var. Bu sayede de stok anlamında ciddi bir dengelenme süreci yaşadık. 2020’nin 6’ncı ayından sonra konut stoku öyle bir noktaya gelecek ki, tüketici konut almak istese dahi kendine uygun nitelikli konut bulmakta zorlanacak. Önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı, nitelikli konut bulmak mümkün olmayacak.

EV ALMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN



Ev almak için doğru bir zaman mı?

İnşaat maliyetleri son 2 yılda yüzde 60 arttı. Fiyatlar ise yüzde 10 yükseldi. Bugün herhangi bir firmaya gidip liste fiyatından konut alsanız yüzde 50 indirimli alıyorsunuz. Yeni projelerde fiyatlar arsa ve inşaat maliyetleri nedeniyle çok farklı olacak. Tüketicilerin bu dönemi iyi değerlendirmesi gerek. Bundan daha uygun bir dönemin yaşanma şansı yok.