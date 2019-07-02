Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6584
  • 6,3962
  • 257.99
  • 100.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Sigortasız çalışana emeklilik müjdesi

Sigortasız çalışana emeklilik müjdesi

Sigortasız çalışana emeklilik müjdesi

İşvereni tarafından kayıt dışı çalıştırılan işçi, yaşı dolmasına rağmen eksik primlerinden dolayı emekli olamadığında, işyerine dava açarak primlerini geri kazanabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; her 100 çalışandan 32'si kayıt dışı. Bu gerçeğin işçiler açısından önemli olumsuz sonuçları var. İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları dönem boyunca, sosyal güvenlik haklarından ve devlet destekli sağlıktan mahrum bırakılıyor. Emeklilik için gereken prim ve gün de eksik kalıyor. 

İşten çıkmadan şikayet edilmeli 

İşçiler bu durum karşısında çaresiz değil. Yasayla sağlanan hakları var. Bunun ilk yolu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) şikayet için başvurmak. SGK'nın işçi şikayetlerine göre işlem yapabilmesi için ise işçilerin işten ayrılmamış olması gerekiyor. Ya da işçinin elinde yazılı belge olması gerekiyor. 

Tespit davası hakları var 

Diğer bir adımda işçiler sigortasız çalıştıkları sürelerini, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde açacakları hizmet tespit davasıyla da tespit ettirebilir. Mahkemece tespit edilen ücretlerle çalışma gün sayıları SGK tarafından dikkate alınır ve o işçinin sigortasına geriye dönük işlenir.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm
Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu
Gurur Aydoğan asker yolcusu...
Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral hangi dizide oynayacak?
<p>6. bölümümüzde, bizim tarihi meselelerimize uzak görünen ama aslında bugün yaşadığımız coğrafya;

Yahudiler Hristiyanlığı Anadolu´da Nasıl Yaydı? - Konuk: Prof. Dr. Turhan Kaçar | # TarihiGün 6. Bölüm

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Fortune 500: Türkiye’nin en büyük şirketleri açıklandı