Sigaraya zam geldi mi? 13 Mayıs 2020 güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara zammı…

Sigaraya zam mı geldi? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0.3899 liradan 0.4569 liraya yükseldi. 13 Mayıs 2020 güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? sorusunun yanıta ve yeni sigara zammı bilgilerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi oranları artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerİ yüzde 17 artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0.3899 liradan 0.4569 liraya çıkartıldı. Öte yandan 0.4539 lira olan maktu ÖTV'ler ve yüzde 67 olan ÖTV oranları ise değiştirilmedi.

Bu kapsamda, aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) bulunan ve yüzde 80 ÖTV vergi oranına sahip, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralarda ÖTV oranı yüzde 67'ye, maktu ÖTV tutarı 0.4686 liradan 0.4539 liraya indirilirken, 0.3506 lira olan asgari maktu ÖTV tutarı 0.4569 liraya yükseltildi.

Sigara zammından sonra firmaların yeni sigara fiyatları hakkında değişiklik yapması bekleniyor.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN ÖNERİLER

Sigara zararları ile bilinen önemli bir bağımlılık yapıcı maddedir. Sigara kullananlar için yaş kaç olursa olsun hiçbir adım geç değildir. Sigarayı bırakmak isteyenler için bazı önerileri sizin için derledik;

-Nikotinsiz ilk günü önceden belirlemek ve kendinize söz vermek sigarayı bırakmak için ilk adımı atmanızı kolaylaştıracaktır.

-Sigara içmeyi hatırlatan her şeyden uzak durarak bir adım daha ilerleyebilirsiniz.

-Dikkatinizi dağıtacak yeni uğraşlar ve hobiler bu konuda size yardım edecektir.

-Çeşitli sağlıklı içecekler yoksunluk belirtilerini azaltmada size yardım edecektir.

-Spor yapmak mutluluk hormonu salgılatarak bu konuda destekler.

-Pozitif bakış açısı, ilerlemenizde anahtar rol oynayacaktır.

-Akupunktur gibi alternatif tıp metotlarını deneyebilirsiniz.

-Her şeye rağmen kendinizi çok zor durumda hissediyorsanız son çare olarak nikotin sakızı ve bant kullanabilirsiniz.