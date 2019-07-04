Sigarada vergi 3.4 kuruş arttı

Altı aylık ÜFE gerçekleşmesine göre güncellenen vergiler nedeniyle sigara üzerinden alınan maktu vergi 3.4 kuruş arttı. Asgari maktudaki artış nedeniyle 8.5 liranın altında sigara satışı mümkün olmayacak. Sigara sektörü artış yapıp yapmayacağına karar verecek. Artış yapıldığında bunun 50 kuruşa çıkabileceği belirtiliyor. İçkiden alınan ÖTV’ler de arttı. Rakıdan alınan ÖTV, 261.3 liraya çıktı. Böylece 70’lik rakının fiyatı da yaklaşık 7 lira artacak.