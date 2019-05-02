Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları listesi nasıl? bu soruların yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Philip Morris grubu altındaki tüm sigaralara Nisan ayında zam yapılmıştı. 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara, 2 lira zamla ile birlikte 15.50 TL'den satışa sunulmaya başlandı. 1 Ocak’ta yapılan düzenlemeyle sigaradan alınan asgari maktu vergi, sigara başına 0.28’den sıfıra indirilmişti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi. Bu yeni düzenleme sigara fiyatlarını nasıl etkileyecek? Sigara zammı ne kadar? Sigara zammı, fiyatları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenleme, bir paket sigaradan alınan özel tüketim vergisinin 5.36 liradan az olamayacağını ifade ediyor. 1 Ocak’ta asgari maktu verginin sıfırlanmasının ardından, bazı sigara firmalarının fiyatlarda indirim yapabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Sıfırlanmadan önceki maktu vergi 5.6 liraydı. Yeni düzenleme ile birlikte 7.5 liraya satılan en ucuz sigaralar 8 liraya çıkmak zorunda kalacak.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ!

Sigara Eski Fiyat Yeni Fiyat

Parl 13.50 15.50

Marl 13.00 15.00

Marl T. 12.00 14.00

Murt. 11.00 13.00

Murt B. 10.00 12.00

Lrk 10.00 12.00

Lrk R. 9.50 11.50

Chst 9.50 11.50

L 9.50 11.50

L Red 9. 00 11.00

*Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır.

SİGARAYI BIRAKMANIN YOLLARI

- Bırakma denemeniz sırasında bol su için ve meyve tüketin

- Çay ve kahve gibi içecekler, sigara içme isteği uyandırıyorsa bunları bir süre azaltın.

- El alışkanlığınız sizi zorluyor ise kalem ye da stres topu ile oynayabilir, ağzınızda kürdan bulundurabilir, şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz.

- Elinizde küçük bir şişe su bulundurup, içme isteği gelince içebilirsiniz.

- İlk 2-3 hafta, sigara içilen ortamlara girmemeye çalışın. Bir süre sigarayı hatırlatıcı günlük alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi deneyin.

- Zaman zaman içme isteği gelebilir. Bu istek 3-5 dakika içinde geçer. Atlatmak için meyve ya da çiğ sebze (havuç, salatalık, marul v.s) atıştırın. 10 kez derin nefes alıp verin.

- Basit egzersiz hareketleri yapın.

- Duş alın.

- Yemek sonrası istek gelirse hemen masadan kalkıp dişinizi fırçalayın, meyve yiyin.

- İş ortamında istek gelirse, ortam değiştirip farklı bir şeyle uğraşın.

- Asla "Bir sigara içsem bir şey olmaz" demeyin. Kendinizi kandırmayın. O bir sigarayı içerseniz, kısa sürede yeniden başlarsınız.

- Bırakabildiğinizi gördüğünüzde 'Korktuğum gibi değilmiş. Demek ki bırakabiliyorum. Ne zaman istesem bırakırım" diyerek yeniden başlamayın."