SGK'ya primi eksik bildirilen işçi istifa edip tazminat alabilir mi?

SGK’ya gerçek ücreti üzerinden bildirilmeyen çalışanlar iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatlarını alabilir. Bu durumda önce uyarı çekmek, ardından istifa ederek arabulucuya gitmek gerekiyor.

1- SORU: İşverenle 3.000 TL üzerinden anlaştık. Ancak ısrarla sigortamı asgari ücretten yatırıyor. Düzelteceğim dedi, bu ay da düzelmedi. İstifa edersem, işsizlik sigortasından yararlanabilir miyim?

CEVAP: SGK’ya gerçek ücreti üzerinden bildirilmeyen çalışanlar haklı nedenle iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatlarını alabilir. Bu durumdaki çalışanların önce işverene uyarı çekmeleri, işveren hâlâ asgari ücret üzerinden SGK’ya bildirmeye devam ediyorsa istifa ederek önce arabulucu, sonra mahkeme yoluna gitmeleri gerekiyor. Yargıtay pek çok kararında çalışanın istifa ederek kıdem tazminatı alabileceğine hükmediyor. Ancak kıdem tazminatına hak kazanmanız için 1 yıllık çalışmanız bulunması gerek. İşsizlik sigortasından yararlanmanız için de arabuluculuk ve mahkeme sürecinin tamamlanması gerekeceği gibi son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortasına prim ödenmiş olmalı.