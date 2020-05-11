SGK-Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Bakan Selçuk açıkladı…

SGK-Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı aylık alan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Emekli maaşı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? sorularının yanıtı gündemde yerini aldı. Bakan Selçuk, SGK emekli maaşlarının ödeme tarihini Ramazan Bayramı dolayısıyla erkene çekileceğini bildirdi. Emekli maaşı ödemeleri ne zaman? sorusunun yanıtı ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs tarihlerine denk geliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir resmi tatil günü daha olmuş oluyor. Tarihlerin yakınlığı ise emekli maaşlarının erken ödenmesi gerekliliğini doğuruyordu. SGK-Bağkur emekli maaşları konusunda karara varıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşı ödemelerinin 15 - 22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz” sözleriyle müjdeli haberi vatandaşlara duyurdu.