Sezonluk işler dönemi açıldı deniz, kum, güneş, kazanç...

Özgül Öztürk

Türkiye bu yıl 50 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefliyor. Büyük bölümü Güney bölgelerdeki resort tesislerden gelecek bu gelirlerin dışında Türk turizm sektörü 54 farklı sektörden aldığı tedarik ürünleriyle iş olanağı yaratıyor. Her biri profesyonel bir iş kolu olan bu alanlar dışında 5-10 bin TL’lik düşük bütçelerle yazlık bölgelerde hayata geçireceğiniz iş fikirleriyle tüm yıl geçiminizi sağlayacak önemli gelirler elde etmeniz mümkün. İşte başta sahil kentleri olmak üzere tüm cadde, park ve bahçeleri para kazanacak alanlara çevirebilecek 10 iş fikri:

SEYYAR GIDALAR REVAÇTA

Seyyar gıda satışı: Sahil bölgelerinde en fazla gelir getiren iş seyyar gıda satışıdır. Sıcaktan bunalan tatilcilere dondurma, soğuk limonata, sıkma meyve suyu ve dilim meyve satmak yapılacak en akıllıca işler arasında yer alıyor. Seyyar gıda satışı için gerekli izinleri almanız yeterli.

YÖRESEL ÜRÜNE YÖNELİN

Seyyar bir stantta ve ya bir kioaskta satacağınız diğer gıda ürünleri arasında sandviç, waffle yer alıyor. Bulunduğunuz yerde tatile gelen yerli veya yabancı turistler yöresel ürünlere de ilgi gösterecektir. O bölgeye has meyve, sebze, ot, reçel gibi ürünleri satarak ciddi kazançlar sağlayabilirsiniz.

54 sektör ekmek yiyor

Türkiye’ye gelen turistlerin kişi başına harcama miktarı 647 dolar civarında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre turizm sektörünün konaklama kesimi, 54 sektörle mal ve hizmet alışverişinde bulunuyor. Konaklama tesisleriyle bar, kafe ve restoran gibi yeme içme birimlerinin yatırım ve işletme döneminde satın aldıkları mal ve hizmetler 10 milyar dolara ulaşan bir pazar hacmi yaratıyor. Bunun da 5 milyar doları aşkın bölümünü konaklama tesisleri oluşturuyor.

Plaj oyuncakları ciddi talep görüyor

?Çadır ve hamak kiralamak: Gençlerin tatil yaptığı, festival ve kamp alanlarında ciddi talep görür.

?Plaj oyuncakları satışı: Çocuklar için kumdan kaleler yapabileceği kova kürek, yetişkinler için deniz yatağı gibi oyuncaklar plajlarda çok rağbet görüyor.

?Sahilde fotoğrafçılık yapmak: Bu iş için sahillerdeki işletmelerle anlaşmalar yapabilir ve iş alabilirsiniz.

?Buz küpleri satışı: İçecek standlarının yanında talep gören buz küplerini restoran ve pansiyonlar alıyor.

?Şarjmatik istasyonu: Sahil ve plajlarda akıllı telefonlarını ve tabletlerini yanından ayırmayanlara hitap eder.

?Portatif tuvalet ve duş kabini kurmak: En çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi ve birçok yerde bulunmuyor.

?Bisiklet ve ya scooter kiralamak: Kısa mesafelerde araca binmek istemeyenler için ideal.

?Plaj kıyafetleri satışı: Haşema, mayo, terlik, güneş kremi gibi malzemelere tatilciler büyük ilgi gösteriyor.

?Hediyelik eşya ve takı: Tasarım takılar her zaman alıcı bulur.