Serum seti üretilecek! 500 milyon TL'lik stratejik sağlık tesisi

OSMAN NURİ CERİT



Bu kapsamda Ankara’da da önemli bir adım atıldı. 500 milyon lira yatırımla hayata geçirilen TTT World isimli fabrikanın sahibi SILA Grup Yönetim Kurulu ve Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı Dr. İhsan Şahin, fabrikada enjektör, kan tüpü ve serum seti üreteceklerini söyledi. Şahin, bir yıl içinde 400 milyon adet enjektör, 200 milyon adet kan tüpü, 100 milyon adet de serum seti üretme kapasitesine sahip olduklarını anlatırken, “Ülkemizin serum seti ihtiyacının tamamını, kan tüpü ihtiyacının yüzde 70’ini, enjektörün ise yüzde 50’sini üretebilecek durumdayız” dedi.

1100 KİŞİYE İSTİHDAM



Fabrikada maksimum kapasiteye iki ay içerisinde çıkacaklarını anlatan Şahin, 1100 kişinin istihdam edileceğini belirtti. 3 ay gibi kısa bir sürede fabrikada dördüncü ürün olarak iğne ucu üretmeye başlayacaklarını belirten Şahin, “Çok stratejik bir ürün. Her yıl 1.5 milyar adet iğne ucu için dışarıya yaklaşık 150-200 milyon dolar ödeniyor” dedi.