Seracılık kredisine 7 bin üretici başvurdu

Miray ÇİMEN

Kış aylarında yaşanan spekülasyonların etkisiyle artan gıda fiyatlarına karşı başlatılan hamlenin bir ayağı olan ‘Seracılık Finansman Kredisi’, üretimi artıracak. Şubatta devreye alınan pakete toplamda 6 bin 905 üretici başvurdu. Bu üreticilerin 500’ü yeni yatırımcı.

ASLAN PAYI DOMATESTE

Paket kapsamında son üç yılın seracılık alanında kullandırılan kredi ortalamasının yaklaşık 3 katı kredi sağlandı. Kredi onayı çıkan ve inceleme sürecinde olan krediler toplamda 1.7 milyar TL’ye ulaştı. Seracılıkta kullandırılan ve süreci devam eden kredilerde aslan payı domatesin oldu. Krediler kapsamında yatırımlar ve işletme finansmanıyla üretime 252 bin ton daha fazla domates üretimi katkısı sağlanmış olacak. Halihazırda kullanılan ve süreci devam eden kredilerin aktarıldığı seraların da yüzde 50’sini domates seraları oluşturuyor. Domatesi, 60 bin tonla biber takip ederken, 40 bin ton muz ve 2500 ton salatalık üretimi için kredi sağlanmış olacak. Toplam 1.7 milyar TL’lik kredinin 875 milyon TL’lik kısmı hesaplara yattı.

3. çeyrekte daha da artacak

Ziraat Bankası yetkililerinden edinilen bilgilere göre özellikle eylül, ekim ve kasım aylarında başvuruların çok daha artması bekleniyor. Toplam kredinin 2 milyar TL’yi aşacağı ifade ediliyor.

Türkiye geneline yayılıyor

Seracılık kredilerinde liderliği Antalya aldı. Yüzde 12’lik payla Mersin, yüzde 6’lık payla Adana, yüzde 5.6’lık payla Aydın ve yüzde 5.2’lik payla da İzmir, başvurularda dikkat çeken iller olurken, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz’deki başvurular da seracılık yatırımlarının Türkiye geneline yayıldığının göstergesi oldu.

Fiyatlardaki dalgalanma bitecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Modern seracılık altyapısını tesis edecek, üretimi artıracak, kışın gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçeceğiz" demişti. Seracılık kredileri 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli olarak kullandırılıyor.