Sendikalar talepte uzlaştı: 2578 TL

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’ten temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere dün ortak basın toplantısı düzenledi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ‘bir işçinin yaşama maliyetinin aylık 2 bin 578 lira hesaplandığını, teklifin bunun altında olmayacağını’ vurguladığını söyledi.

İNSAN ONURUNA YAKIŞMALI

Hak-İş ve DİSK’in açıklanan bu tutarı desteklediğini ifade eden Irgat, “Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve talep ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar 3 toplantı gerçekleştirildi. Maalesef gelişmeler, asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor” ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA KİŞİ BEKLİYOR

Toplumun büyük çoğunluğunun, komisyon çalışmalarının sonucunu merakla beklediğini dile getiren Irgat, 2020’de geçerli olacak yeni asgari ücretin milyonlarca kişinin ve ailesinin geçimini sağlayacak tek gelir olacağını kaydetti. “Asgari ücret alarak yaşamlarını zorlukla sürdürmek zorunda olan çalışanların beklentisi karşılanmalıdır” diyen Irgat, her alanda devam eden fiyat artışları karşısında geçim şartlarının giderek ağırlaştığını belirtti.

‘VERGİDEN MUAF OLMALI’ TALEBİ

Irgat, açıklanan TÜİK verilerinin beklentilerinin çok altında olduğunu da belirtti.İşçi temsilcileri taleplerini şöyle sıraladı:

• Asgari ücret ekonomik ve sosyal koşullara göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutarda olmalıdır.

• İşçinin ve ailesinin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bilimsel olarak belirlenmiş harcama kalıbı esas alınmalı ve hesaplamalar buna göre yapılmalıdır.

• Asgari ücret Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Yıl içerisinde açıklanan bu net ücretin altına düşülmemelidir.

• Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısım vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

HÜKÜMET GELECEK HAFTA AÇIKLAYACAK

Soruları da yanıtlayan Irgat, “2 bin 578 liranın üzerinde bir ücreti değerlendirmeye alabiliriz. Altında bir ücreti kesinlikle değerlendirmeye almayacağımızı ifade etmek isteriz” diye konuştu. Irgat, 24 ya da 25 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la toplantı yapılacağını, hükümetin görüşünün o gün belirleneceğini söyledi.