Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Babasının izinde

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter'dan heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Selçuk Bayraktar, paylaşımında Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'ya (AKINCI TİHA) ait fotoğraflara yer vererek "Babasının izinde. Büyüyecek...Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerine yer verdi.