Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Babasının izinde
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan gece yarısı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Bayraktar, Akıncı TİHA'ların fotoğrafını paylaşarak 'Babasının izinde. Büyüyecek...' dedi.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter'dan heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Selçuk Bayraktar, paylaşımında Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'ya (AKINCI TİHA) ait fotoğraflara yer vererek "Babasının izinde. Büyüyecek...Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerine yer verdi.