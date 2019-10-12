Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Şekerli ürünlere özel etiket geliyor

Şekerli ürünlere özel etiket geliyor

Şekerli ürünlere özel etiket geliyor

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ve iligli kılavuz 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu olarak hayata geçecek.

Yelda GÖKDAĞ 

Tüketiciler aldığı ürünün üzerindeki ‘S’ harfinden ürünün şeker içerdiğini, ‘F’ bulunan üründeyse glikoz ve fruktoz şurubu olduğunu anlayabilecek.

1 OCAK’TA ZORUNLU 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Dr. Betül Vazgeçer, “1 Ocak itibarıyla bu işaretlemelerin ürünlerin üzerinde olması zorunlu olacak. Şu an geçiş aşamasındayız” dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bergüzar Korel'e koruma kararı!
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
<p>Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz?</p> <p>Kırmızı Mikrofon ekibi vatandaşa sord

Vatandaştan Barış Pınarı Harekatına Tam Destek

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pakistan halkından Barış Pınarı desteği

Harekatın adı neden Barış Pınarı? Başkan Erdoğan böyle anlattı