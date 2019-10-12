Şekerli ürünlere özel etiket geliyor

Yelda GÖKDAĞ

Tüketiciler aldığı ürünün üzerindeki ‘S’ harfinden ürünün şeker içerdiğini, ‘F’ bulunan üründeyse glikoz ve fruktoz şurubu olduğunu anlayabilecek.

1 OCAK’TA ZORUNLU

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Dr. Betül Vazgeçer, “1 Ocak itibarıyla bu işaretlemelerin ürünlerin üzerinde olması zorunlu olacak. Şu an geçiş aşamasındayız” dedi.