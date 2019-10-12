Şekerli ürünlere özel etiket geliyor
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ve iligli kılavuz 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu olarak hayata geçecek.
Yelda GÖKDAĞ
Tüketiciler aldığı ürünün üzerindeki ‘S’ harfinden ürünün şeker içerdiğini, ‘F’ bulunan üründeyse glikoz ve fruktoz şurubu olduğunu anlayabilecek.
1 OCAK’TA ZORUNLU
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Dr. Betül Vazgeçer, “1 Ocak itibarıyla bu işaretlemelerin ürünlerin üzerinde olması zorunlu olacak. Şu an geçiş aşamasındayız” dedi.