Şehir Üniversitesi iddiaları asılsız

Sürece ilişkin bazı basın-yayın kuruluşlarınca gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği belirtilen açıklamada, “Üniversiteye tanınan bir yıldan fazla süreye rağmen, bankamızın alacağını ne şekilde tahsil edeceğine yönelik gerçekçi bir projeksiyon ve teminat açığını gidermeye yönelik bir çözüm ortaya koyulmamışken, bu konuyu farklı alanlara çekerek, bir grubun, bir kişinin yada bir zümrenin mağduriyetine yol açıldığı izlenimi oluşturma girişimleri boşunadır. Gerçekleştirilen yasal takip işlemleri mevzuata, imzalanan sözleşmelere uygundur” denildi.