Seçim bitti, piyasa nefes aldı

Seçim belirsizliğinin sona ermesinin ardından piyasalarda pozitif bir hava yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından dolar/TL sert düştü. Dolar/TL siyasi belirsizliğin sona ermesinin ardından seçimin hemen ardından gece yarısı ilk işlemlerde yaklaşık yüzde 1.5 düşerek 5.7692 seviyesine kadar geriledi. Türkiye’de piyasaların açılmasıyla birlikte tekrar düşüşe geçen dolar, 5.73 seviyesinin altını gördü ancak daha sonra yeniden çıkışa geçti. Borsa İstanbul da güne yüzde 1.5’lik yükselişle başladı.

SORUNSUZ BİTMESİ YARADI

Global Menkul Değerler Kıdemli Analisti Rıdvan Baştürk Bloomberg HT’ye seçimlerin kısa sürede ve sorunsuz şekilde bitmesinin Türk Lirası’na olumlu yansıdığını ancak S-400 riskinin TL varlıklar için önemli olduğunu kaydetti. QNB Finans Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı da, “5.72 seviyesi aşağı yönde kırılırsa 5.65 hatta 5.50’lere doğru düşüşün önünü açabilir” diye konuştu.

Reformlara odaklanmak için 'altın fırsat'

İş Yatırım da dün paylaştığı bir notta seçimleri geride bırakan Türkiye’nin reform sürecine odaklanmak için ‘altın değerinde’ bir fırsat yakaladığına dikkat çekti. Şirketten yapılan açıklamada “2023 yılında Başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte ekonomiye ve reform sürecine odaklanacak bir Türkiye, S-400 savunma sistemleri alımı konusunda ABD ile arasındaki gerginliği de çözebilirse yeniden küresel sermaye için bir cazibe merkezi haline gelebilir” değerlendirmesi yapıldı

Pozitif hava etkisi

Tokyo’da Mizuho Bank gelişen piyasa döviz traderı Hironori Sannami, “Yatırımcıların genel anlamda yüksek faizli gelişen piyasa varlıklarını satın almalarıyla birlikte, TL ayrıca bu genel havadan da faydalanacak” diye konuştu.