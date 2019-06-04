Seçilen ulaşım aracı emisyon miktarını etkiliyor

İklim değişikliği farkındalığının giderek arttığı bu dönemde, karbon ayak izini düşürmek isteyen bir kimse seyahat ederken tercih ettiği ulaşım aracına göre çevreye verdiği zararı azaltabiliyor.

İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesinde bir grup araştırmacı, bu konuyu ele alan bir internet sitesi hazırladı. AA muhabirinin, kullanılan ulaşım araçlarına göre ne kadar karbon emisyonunun açığa çıktığının hesaplandığı "Seyahat ve İklim (Travel and Climate)" internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, kişi başına üretilen emisyon miktarı araç ve uçak için değişiklik gösteriyor.

İstanbul'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yapılacak gidiş-dönüş yolculukta benzinle çalışan bir araç kullanılırsa 263 kilogram karbon eşdeğeri emisyon açığa çıkarken, aynı mesafede dizel yakıtlı araçla 173 kilogram emisyon oluşturuyor. Araçtaki kişi sayısı arttıkça kişi başına emisyon miktarı da düşmüş oluyor. Uçak yolculuğunda ise kişi başına yaklaşık 165 kilogram emisyon açığa çıkıyor.

İstanbul'dan Yunanistan'a giderken benzinli araç kullanmak 523 kilogram, dizel araç kullanmak 344 kilogram emisyona yol açıyor. Atina'ya uçakla giden birinin sebep olduğu emisyon miktarı ise 183 kilogram olarak hesaplanıyor.

İstanbul'dan Almanya'nın başkenti Berlin'e benzinli araçla giden bir ailenin emisyon miktarı bin 48 kilogramı buluyor. Aynı yol dizel araçla gidildiğinde 689 kilogram emisyon salımı gerçekleşiyor. Berlin istikametli bir uçak da kişi başına 567 kilogram emisyon oluşturuyor.

İstanbul-Tahran arasında benzinli araç bin 168 kilogram emisyon oluştururken, dizel araçla bu miktar 767 kilograma geriliyor. Bu istikamet için uçak yolculuğunda ise kişi başına 663 kilogram emisyon miktarı düşüyor. Azerbaycan'a benzinli araçla giden biri bin 58 kilogram emisyona sebep olurken, dizel araç tercih edildiğinde emisyon miktarı 695 kilograma iniyor. Söz konusu yolculuk için uçağa binen bir kişinin emisyon miktarı 573 kilogram.

Türkiye'den Ukrayna'ya seyahat planlayan bir kimse için otomobil ve uçak dışında vapur yolculuğu seçeneği de mevcut. Ukrayna'ya vapurla gitmek isteyen biri 243 kilogram emisyon salımına yol açıyor. Bu yolu uçakla gitmeyi tercih eden bir kişi ise atmosferde 345 kilogram emisyona neden oluyor.

Mesafe arttıkça açığa çıkan emisyon miktarı da artıyor. İstanbul'dan ABD'nin başkenti Washington'a uçakla giden bir kimse 2 bin 737 kilogram karbon eşdeğeri emisyon oluşumuna yol açıyor. Türkiye'den Japonya'ya giderken 2 bin 873 kilogram emisyon açığa çıkarken, bu miktar Avustralya'ya giden biri için 4 bin 242 kilogramı buluyor.

(AA)