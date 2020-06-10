Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran Çarşamba açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi şans oyunu severler yoğun ilgi gösteriyor. Noter huzurunda düzenlenen çekilişi dileyenler ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. 1’den 49’a kadar dizili sayı kümesi içerisinden çekilen 6 şanslı rakamı doğru bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran 2020 açıklandı mı? Haberimiz içerisinden Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.



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SAYISAL LOTO SONUÇLARI 10 HAZİRAN 2020 AÇIKLANDI MI?

Kolay yoldan para kazanmak isteyen şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15’te açıklanacak. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

10 Haziran sonuçları: 05, 11, 24, 39, 41, 44

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …