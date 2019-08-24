Savunmada bu noktayı hayal bile edemezdik! 

YELDA GÖKDAĞ

Türkiye’nin milli ve yerli teknoloji hamlesinde en hızlı gelişim gösteren ve geliştirilen her bir ürünle Türkiye’ye milyarlarca TL’lik katma değer sağlayan Türk savunma sanayiinin geldiği noktaya ilişkin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan değerlendirme geldi. Bakan Varank, yerli ve milli savunma sanayiinin ulaştığı başarıyı, “Geldiğimiz bu noktayı hayal bile edemezdik” ifadeleriyle değerlendirdi. Havelsan Dergisi’ne sektörün gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, şunları söyledi:

‘KÜRESEL GÜÇ’ HEDEFİ

“Şimdi küresel şirketlerle rekabet edebilir ürünleri geliştiriyoruz. Küresel güç olma yolunda hızla ilerliyoruz.” Sektörde artık küresel şirketlerle rekabet edebilir ürünler geliştirildiğini vurgulayan Sanayi Bakanı Varank, şöyle konuştu: “Daha öncesinde, değil ürün çıkarmayı, o kritik alanı hayal bile edemezken, şimdi küresel güç olma yolunda hızla ilerliyoruz. Hiç kuşkusuz bu durum, sanayimizin diğer sektörleri açısından da önemli bir itici güç oluşturuyor. Savunmada geliştirilen her yetkinlik, sivil alanlarda çarpan etkisi doğurabilecek sonuçları da beraberinde getiriyor. Hedefimiz, kalıcı ve güçlü bir oyuncu olmak.”

Teknolojinin sınır noktası

BAKAN Varank, “Savunma sanayii, ülkelerin bağımsızlığı ve caydırıcılığı açısından kritik öneme sahip. Bunun yanı sıra, bu alanda kullanılan teknolojiler, teknolojinin sınır noktasında olması nedeniyle diğer sanayi alanlarına da öncülük ediyor. Ayrıca savunma sanayiinde geliştirilen ürünler kuvvet çarpanı olarak kolluk güçlerinin savunma gücünü artırmakla beraber, milletimizin özgüveninin artması açısından da büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Dünya liginde hızla yükseliyorlar

TÜRK savunma sanayii firmaları dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul edilen ‘Defense News Top 100’de basamak atladı. Listeye 2006’da 93’üncü sıradan giren, geçen yıl 55’inci olan ASELSAN, bu yıl 3 basamak yükselerek 52’nci sıraya çıktı. Bora füzelerini de üreten ROKETSAN, 7 basamak yükselerek, 89’uncu sıraya çıktı. TUSAŞ, 5 basamak yükselerek 69’uncu sırada yer aldı. Pakistan’a ihraç ettiği MİLGEM savaş gemileriyle dünya gündemine de gelen STM ise, 97. sıradan 85. sıraya yükselerek Türkiye’nin bu listede en hızlı yükselen şirketi oldu.