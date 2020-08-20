Savunma devi pandemide sipariş ve kâr rekoru kırdı

Türkiye’nin savunma sanayii devlerinden ASELSAN,1.8 milyar TL ile tüm zamanların en yüksek ilk yarıyıl kârını elde ettiğini açıkladı. Bu dönemde şirketin cirosu yüzde 13 büyüyerek, 5,2 milyar TL oldu. Şirketin brüt kârı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 seviyesinde arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) da yüzde 35 oranında artış göstererek 1.274 milyon TL’ye yükseldi. Bu sonuçlarla ASELSAN, tüm zamanların en iyi ilk yarıyıl kârını elde etmeyi başardı.

5 BİN YERLİ VENTİLATÖR



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Salgın dönemi aldığımız tedbirler sayesinde ASELSAN, TSE tarafından belirlenen tüm standartları yerine getirerek Kovid-19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet Belgelendirmesine hak kazanan ilk savunma sanayi şirketi oldu. ASELSAN bu süreçte milli ventilatör üretimine yönelik konsorsiyumun üyelerinden biri oldu. İlk etapta 5 bin adet cihaz üretilerek ülkemizin ihtiyacının karşılanması sağlandı. Cihazın ihracatı devam ediyor” dedi.

%10’U YURTDIŞINDAN



Şirket, ilk yarıda 511 milyon dolarlık yeni sipariş almayı başardı. Görgün, söz konusu siparişlerin yüzde 10’unun yurtdışı müşteri kaynaklı olmasının önem taşıdığını belirtirken, şirketin toplam bakiye siparişlerinin ilk yarıyıl sonu itibarıyla 9.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken bakiye siparişlerinin yüzde 94’ünü savunma, yüzde 6’sını savunma dışı siparişlerin oluşturduğunu aktardı.

TEDARİKÇİYE 7 MİLYAR TL DESTEK



Yılbaşından bu yana tedarikçi firmalara 7 milyar TL’yi aşkın ödeme yapılarak sektördeki üretim çarkının devamlılığı sağlandı. İlk 6 ayda 732 kişiye istihdam sağlanırken, şirketin toplam çalışan sayısı 8 bin 279 kişiye ulaştı.

HAVELSAN’la Kıyı Emniyeti arasında protokol imzalandı.

DENİZLER YERLİ YAZILIMLA YÖNETİLECEK



Türkiye'nin denizlerinde ‘ortak deniz resmi’ oluşturulması ve ilgili kurumlarla paylaşılması için yerli sistem geliştirilecek. HAVELSAN ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında, protokol imzalandı. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “Denizlerimizde kullanılan farklı sistemlerdeki veri ve iz bilgilerini kullanacağız” dedi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar da, “Uluslararası alanda da denizcilikte neler yapabileceğimizi kurguluyoruz” ifadelerini kullandı.