Şartlı doğum yardımı nedir? Bakan Selçuk'tan şartlı doğum yardımı açıklaması!

Şartlı doğum yardımı nedir? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım ödemeleri hakkında yaptığı açıklamada şartlı doğum yardımlarının 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkarıldığını belirtti. Açıklama üzerine vatandaşlar şartlı doğum hakkında detaylı bilgi almak isteye vatandaşlar için detaylı bilgi haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞARTLI DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Doğum yardımı, gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlarımıza doğum belgelerini ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ilettiği takdirde tek sefere mahsus yapılan nakdi yardımdır.

BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik. Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık." dedi.

ŞARTLI DOĞUM YARDIMI ÖDEME TUTARI NE KADAR?

Doğumun yetkili hastanede gerçekleşmesi halinde 1 kereye mahsus 75 TL;

Gebelik döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde aylık 35 TL,

Lohusalık döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 35 TL tutarında yardım ödemesi yapılmaktadır.