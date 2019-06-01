SAP Türkiye'den gençlere iş garantili kodlama eğitimi

Özgül ÖZTÜRK

Geleceğin dijital uzmanlarını yetiştirmeye ve onlara dijital beceriler kazandırmaya odaklanan SAP Türkiye, Re:Coded işbirliği ve Türk Kızılayı'nın desteğiyle dezavantajlı gençlerin katıldığı kodlama eğitim kampını Gaziantep’te hayata geçirdi. 4,5 ay sürecek olan programda 22 genç, Web Geliştirmeye ek olarak SAP uzmanlarından SAP’nin yeni nesil teknolojilerini de öğrenme fırsatına sahip olacak. Program sonunda ise gençlerin SAP müşterileri ve iş ortaklarından oluşan geniş ekosisteminde istihdam edilmesi hedefleniyor.

6 AYDA YÜZDE 85'İ YERLEŞTİ

Gaziantep’te yapılan açılış etkinliğinde programa katılan gençlerle bir araya gelen SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Kodlama, çağımızın yeni ortak dili. Artık dünyayla ortak dili konuşmanın yolu İngilizce’nin yanı sıra kodlamayı bilmek. Kodlamayı öğrenen bu gençler hem nitelikli işgücü ihtiyacına yanıt verecek hem de kendilerini geliştirip girişimci olabilecekler” dedi. Re:Coded geçen yıl İstanbul ve Urfa’da gerçekleştirdiği kodlama eğitim kamplarında 58 gence eğitim verdi. Bu gençlerin % 85’i mezun olduktan 6 ay sonra bir işe yerleşti, kendi girişimlerini kurdu veya serbest çalışmaya başladı.

En büyük hayalleri kendi işini kurmak

SAP Türkiye & Re:Coded Gaziantep Kodlama Eğitim Kampı öğrencilerin en büyük hedefi bir gün kendi işinin patronu olmak. Suriyeli Maya Nour Alah kendi yazılım şirketini açmak istiyor. 25 yaşındaki Halil Güler ileride takas usulü ikinci el eşya üzerine bir start-up kurmak istiyor. 29 yaşındaki Hakan Yıldız kendi işini kurmak ve oyunlarla ilgili mobil aplikasyonlar üretmek istiyor. 24 yaşındaki Abdelnasser Alkhellow, programdan sonra insan kaynakları üzerine bir startup şirketi kurmak istiyor. Suriyeli Mohamad Bwidani’nin en büyük hayali ise Syrian Success Stories adında bir web sitesi yaparak, tüm dünyadan Suriye vatandaşlarının başarı hikâyelerini toplayarak diğer insanlara da ilham vermek…

10 ülkede 26 bin kişiye ulaştılar

Geçtiğimiz yıl SAP, dünya genelinde 93 ülkede gerçekleştirdiği dijital okuryazarlık programları sayesinde 2.8 milyon gencin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında eğitilmesini sağladı. Ayrıca girişim projelerinin yanı sıra eğitim ve işgücü geliştirme programlarına 22.8 milyon euro bağışta bulundu. ‘Bugünün Dijital Yetenekleri’ girişimiyle 2016 yılından bu yana Türkiye’nin de dahil olduğu toplam 10 ülkede 26 binden fazla çocuk ve gence temel kod yazma becerileri kazandı.