Şantiyeler durmadı... Pandemiye rağmen ulaşıma 5.7 milyar dolar yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgının Türkiye’de görülmeye başladığı mart ayından ekim ayına kadarki süreçte bakanlık olarak 5.7 milyar lira yatırım yapıldığını aktararak, “Bütün dünya bir salgınla savaşırken, biz tedbirlerimiz alarak yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz” dedi.

Nallıhan Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden, ardından da Çayırhan Tüneli şantiyesini gezen Bakan Karaismailoğlu “Yaptığımız bu projeler, ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Buradaki köprü ve tünel imalatları 2021 yılının sonunda tamamlayıp eksik kalan 23 kilometrelik yolun da ihalesini yaptıktan sonra Ankara-Nallıhan arası konforlu, emniyetli güvenli bir yola kavuşacak ve bölgenin de değerine değer katacak” diye konuştu.

600 KİLOMETRE TÜNEL



Karaismailoğlu, 18 yılda 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkardıklarını söyleyerek, “18 yıl önce 50 kilometre tünel uzunluğumuz varken 600 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 26’dan 56’ya çıkardık” dedi.

NALLIHAN KUŞ CENNETİ’Nİ KORUMAK İÇİN TÜNEL



Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Nallıhan yolu üzerinde bulunan ‘Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli’nin, Nallıhan’daki yaban hayatının korunması için yapıldığını belirterek, “Burayı tünel yapmadan bölünmüş yol olarak geçebilirdik ama Nallıhan Kuş Cenneti’ni korumak için bu tüneli inşa ediyoruz” dedi. Karaismailoğlu, tünel ve köprü inşaatlarının, kuşların ve yaban hayatının etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandığına dikkati çekti.