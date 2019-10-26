Sanayiciye güven geldi, üretim artmaya başladı

Türkiye ekonomisinden iyi haberler gelmeye devam ediyor. Artan tüketici güveninin ardından şimdi de reel sektörde güven yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, reel sektör güven endeksi ekimde 2.1 puan artışla 100.9 seviyesine ulaştı. Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artırdı.

SANAYİDEN İYİ HABER

Bir diğer pozitif gelişmede sanayide yaşandı. Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı, ekim ayında bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 76.4’e yükseldi. Bu gelişmelere paralel piyasalarda da pozitif hava devam ediyor.

1.5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

‘Sert rüzgarlara’ direnen ve 250 baz puanlık indirimini de çok hafif yükselişle, 5.75 seviyelerinde atlatan TL, en iyi performansı gösteren beşinci para oldu. Gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 13.19 ile 6 Mart 2018’den bu yana gördüğü en düşük seviyesine indi.

JP Morgan: Enflasyon düşecek

TCMB’nin cesur bir faiz indirimine daha giderek son 3 toplantıda faizi 1000 baz puan düşürdüğünü belirten JP Morgan, politika faizinin yıl sonunda yüzde 13.50 ve 2020’de yüzde 11.50 olmasını beklediğini duyurdu. JP Morgan’ın açıklamasında, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 9’un altına gelmesinin muhtemel olduğu belirtilerek, “TCMB’nin aralıkta sadece 50 baz puan faiz indirmesini bekliyoruz” denildi.