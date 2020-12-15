Sanayi vites yükseltti

Büyümenin önce göstergesi sanayi üretimi ekim ayında, yüzde 8 artış beklentilerine karşın yüzde 10.2 artış gösterdi. Böylece Türkiye bugüne kadar sanayi verisi açıklanan ülkeler içinde şampiyon oldu. Açıklanan verilere göre aylık bazda 0.8 gerilemesi beklenen sanayi üretimi de yüzde 1.1 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksindeki artış ise yıllık bazda yüzde 9.4 düzeyinde gerçekleşti. Ekim ayında en güçlü büyüme yüzde 16.6 ile orta-yüksek teknoloji grubunda elde edilirken, yatırım malları üretimindeki yıllık artış son 3 aydır yüzde 10 seviyelerini yakaladı.

YILIN ZİRVESİ



Verileri değerlendiren ekonomistler, ilk sinyallerin milli gelir büyümesinin 2020’nin son çeyreğinde ılımlı güç kaybettiğine işaret ettiğini, yatırım malları üretiminde yaşanan artışın ise talebi karşılamak açısından önemli olduğunu belirtti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Dipten dönüşün mayıs ayında başladığı endeks, toparlanmanın son çeyrekte güç kazandığına işaret ederek yılın en yüksek değerine ulaştı” dedi.

V TİPİ TOPARLANMA



İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener de sanayi üretiminin Türkiye’de nisan ayında zirve yapan pandeminin etkisiyle yüzde 31 düşüş gösterdiğini anımsatarak, mayıstan itibaren ise alınan önlemlerle ‘V’ tipi toparlanmanın başladığını söyledi. Ekim ayı itibarıyla bu toparlanmanın devam ettiğinin anlaşıldığını belirten Şener sanayi üretiminde ekim ayı artışının, Türkiye’de normalleşme adımlarının hızlanmasıyla doğrudan alakalı olduğuna işaret etti.

PERAKENDE DE ÇİFT HANELİ BÜYÜDÜ



Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde yıllık bazda yüzde 12 artış kaydetti. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.5 yükseldi. Cari fiyatlarla perakende ciro ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.3 arttı. Toplam ciro endeksi de ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.9 arttı.

EN HIZLI BÜYÜME TÜRKİYE’DE



Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait” dedi. Varank “Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının ikinci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak için ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek, finansal istikrarı güçlendireceğiz” dedi. Bakan Varank’ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Türkiye ekimde sanayi üretiminde elde ettiği yıllık yüzde 10,2’lik artış performansıyla Tayvan, Çin, Belçika ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu sanayi üretimi artan birçok ülkeyi geride bırakarak ilk sırada yer aldı. ABD, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerin sanayi üretiminde ise söz konusu ayda gerileme dikkati çekti.