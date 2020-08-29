Sanayi ve teknolojiye iki dev yatırım: 4 bin istihdam sağlayacak 40 yeni tesis açılıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ VE 40 FABRİKAYI AÇIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanayi ve teknoloji alanlarında iki dev yatırımı hizmete sunacak. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji Merkezi ve 4 milyar TL’lik yatırımla 4 bin kişiye istihdam sağlayan yapımı son bir yılda tamamlanan 40 fabrika törenle açılacak. İstanbul’da gerçekleştirecek açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile ilgili de önemli açıklamalar yapacak.

İKİ DEVASA YATIRIM

Türkiye bir yandan pandeminin ekonomiye olan etkilerini azaltmaya çalışırken diğer taraftan sanayi ve teknoloji alanında yeni yatırımları ardı ardına sıralıyor. Sanayinin çarklarını hızlandıracak, teknolojide Türkiye’yi bir üst klasmana taşıyacak devasa yatırımlar, düzenlenecek törenle hizmete girecek.

ÜLKEMİZ SANAYİSİNİN DÖNÜŞÜMÜNE YÖN VERECEK

Bu yatırımlardan ilki, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji Merkezi. Merkez, tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 MESS üyesi şirket Türkiye ekonomisine yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne yön verecek. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına ve teknolojik gelişimine milli çözümler üretecek.

Bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak bu merkez, metal sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için tasarlandı. 200 Milyon TL’nin üzerinde yatırımla kurulan merkez, Model Fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak. Merkez; dünyada 17, Türkiye’de 28 ilk uygulama ve teknolojiyi içinde barındırıyor.

UÇTAN UCA DİJİTAL ÜRETİM

MESS Teknoloji Merkezindeki dijital fabrika, talep tahmininden tedarik zincirine, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre bir altyapıya sahip Türkiye’deki ilk dijital üretim tesisi. Dijital fabrikada kesikli ve seri üretim hatları yer alıyor. Gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisi MESS Teknoloji Merkezi’nde bulunuyor.

2 MİLYON SAATTEN FAZLA EĞİTİM

Merkez, Türkiye’nin en kapsamlı ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı’nı sunuyor. Eğitimler; yöneticiler, mühendisler, operatörler olmak üzere her seviyeden çalışanı kapsamasıyla benzer programlardan ayrışıyor. 5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek.

İşletmelerin dijtal dönüşümde hangi aşamada olduklarının tespit edilmesi de verilen hizmetler arasında bulunuyor. İşletmelerin, dönüşüm sürecinde ilerlemesi için bir yol haritası da çıkarılıyor. Bu hizmet, dünyadaki en büyük ‘sanayide dijital dönüşüm’ çalışması olma özelliğini taşıyor.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye, Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu’na bağlı “Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı”na üye oldu. Yarınların teknolojileri WEF ile birlikte geliştirilip; bu teknolojilerin, herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunulması için gerekli politikalar beraber çalışılacak. MESS Teknoloji Merkezi bu işbirliğine ev sahipliği yapacak.

4 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak ikinci büyük yatırım, Kocaeli’nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu açılışı olacak. Bir bölümü Makine İhtisas OSB’de, diğer kısmı İMES OSB’de bulunan fabrikalar için toplamda 4 milyar TL’lik yatırım yapıldı. Fabrikaların 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

Bu tesisler arasında;

- Dünyanın en yeni döküm fabrikası,

- Avrupa’nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası,

- Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası,

- Ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası; gibi dikkat çekici örnekler var.

Yine bu fabrikalar içinde;

- Otomotiv yan sanayinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler,

- Paslanmaz çelik üretenler,

- %100 ihracata çalışanlar; var.

HAMLE İLE YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimine desteklemesi amacıyla başlattığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesinin ilk çağrı sonuçlarını açıklayacak. Makine sektöründe çıkılan ilk çağrıda desteklenmeye hak kazanacak işletmeleri açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cari açık verilen alanlarda bu programla ihtiyaç olan makinelerin yerli ve milli olarak üretileceğini belirtirken, raylı sistemler, elektromekanik gibi alanlarda da çağrıya çıkılacağını ifade edecek.