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Sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Sanayi üretim endeksi Mayıs ayında, aylık bazda yüzde 1.3 artarken, yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.8 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.1 arttı.

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