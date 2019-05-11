Sanal gerçeklik gözlüğüyle depresyona ve fobilere son

Özgül ÖZTÜRK

Sanal ortamları gerçeklik hissiyatıyla deneyimleme olanağı sunan sanal gerçeklik gözlükleri, sağlık sektöründe de yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Amerikalı uzmanlar 200 dolara satın alınabilen sanal gerçeklik gözlükleriyle anksiyete, fobi, post travmatik stres bozukluğu, depresyon gibi pek çok hastalığa derman oldular.

UZMAN YETİŞTİRECEK

Koç Üniversitesi de bu teknolojinin Türkiye’de kullanımının yaygınlaştırılması için sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini birleştiren KARMA Gerçeklik Laboratuvarı’nı açtı. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan laboratuvar bu alanda uzmanlar da yetiştirecek.

Maruziyet tedavisiyle iyileştiriliyor

Açılışta konuşan Güney Kaliforniya Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Merkezi Medikal Sanal Gerçeklik Bölüm Direktörü Psikolog Albert Skip Rizzo, “Hastaları sanal gerçeklik gözlükleriyle sanal ortamda yaşadıkları travma anına maruz bırakıp, duyarsızlaştırma metodunu iyileştiriyoruz” dedi.