'Sakin Kent'te oteller dolunca kamp alanlarında yoğunluk oluştu

Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliğinin 2010'da "sakin kent" ilan ettiği Muğla'nın Ula ilçesin Akyaka Mahallesi, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihi oldu.

Akyaka'da çoğunluğu pansiyon ve butik otellerden oluşan işletmelerde Ramazan Bayramı tatili için gelen yerli turistler yoğunluk oluşturdu.

Bayramın öne çıkan yerlerinden Akyaka, mavi bayraklı sahilde güneşlenmek, Gökova Körfezi'nde maviyle yeşilin birbirini sarmaladığı kıyıda gün batımını izlemek, balık tutmak, su sporları yapmak ve orman içinde bisiklet kullanmak, rüzgar sörfü yapmak isteyen turistlerin uğrak yeri oldu.

Tatilcilerden kimi berrak ve buz gibi suyuyla ünlü derenin kenarına oturup piknik yapmanın keyfini çıkarıyor, kimi de tekne turlarına katılıyor. Son yıllarda bölgede yapılan sportif faaliyetler ve dizi çekimleri dolayısıyla ziyaretçi sayısını artıran Akyaka, misafirlerine unutulmaz bir tatil imkanı da sunuyor.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin güven ve huzur içinde tatil yapmaları için belediye olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI"

Gökova Körfezi'nin bittiği noktada birinci derece doğal sit alanlarında doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlere ev sahipliği yaptıklarını belirten Akkaya, Akyaka'da otel, apart otel ve pansiyonlardan oluşan 96 konaklama alanında yaklaşık 3 bin 500 yatak kapasitesi bulunduğunu bildirdi.

Sakin kent kriterlerine de uymaya çalıştıklarını vurgulayan Akkaya, Akyaka plajının da mavi bayrakla 20 yıl önce tanıştığını, bir daha bırakmadığını ifade etti.

Akyaka'nın günübirlik turlarının çok rağbet gördüğüne değinen Akkaya, bu turlar içerisinde ziyaretçilerin en çok Kadın Azmağı Deresini ziyaret ettiğini, tura katılanların değişik bitki ve hayvan türlerini izlediğini dile getirdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla doluluk seviyesinin yüzde 100'e çıktığını anlatan Akkaya, şunları kaydetti:

"Sakin kent Akyaka'ya gelen misafirlerimiz Gökova Körfezi'ndeki el değmemiş koylarda gezme ve yüzme imkanı bulacak. Bölge dağcılık, doğa yürüyüşü, bisiklet, tarih, kültür ve mimari değerler yönünden önemli potansiyel barındırıyor. Sakin kentte kuş sesiyle uyanmak, doğada yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, kano, yüzme, tırmanma ve rüzgar sörfü yapmak isteyen ziyaretçilere uygun bir turizm anlayışı üretiliyor. Ziyaretçiler, sabah saatlerinde demir alan tur tekneleriyle Kandilli koyu, Lacivert koy, İnce Kum Plajı, Sedir adası ve Gelibolu adası ile su altı mağaralarını görme şansı buluyor. Tatilciler eşsiz güzellikteki gün batımını da izleyebiliyor. Ayrıca ziyaretçilerin bölgeyi daha çok gezip tanıyabilmeleri için mendirek ve sahil kenarlarında çalışma yaptık. "

Akkaya, tarih, doğa, kültür, deniz, kum ve güneşin buluştuğu Akyaka'da misafirlerin unutulmaz bir tatil geçirebileceğini sözlerine ekledi.