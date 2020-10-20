Sakarya Gaz Sahası'na üretim için 40 kuyu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahada bulunan doğalgaz rezervinin 85 milyar metreküp yükseltilerek 405 milyar metreküpe çıkarıldığını ilan etmesinin ardından sahada üretime geçiş takvimi de belli oldu. NTV’ye konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğal gazın üretime geçmesi için yaklaşık 40 adet kuyu açılması gerekeceğini ifade ederek, üretimin 2023 yılı içinde başlaması için çalışma yürüttüklerini söyledi. “Şu anda Tuna-1’deki arama kuyusu bitti” diyen Dönmez şimdi Türkali-1 adını verdikleri ikinci tespit kuyusunu açacaklarını söyledi. Dönmez “Tuna-1’e 4-5 kilometre mesafede yine Sakarya gaz sahasında bir kuyu. Türkali-1 aynı zamanda üretim kuyusunu olacak. Sahaya ilişkin verileri iki ve üçüncü kuyularla teyit etmiş olacağız” dedi.

GAZ FİLYOS’A ÇIKACAK



Sakarya gaz sahasının yaklaşık 225 kilometrekare olduğunu anlatan Dönmez “Biz burada 40’a yakın üretim kuyusu planlıyoruz. Yaklaşık her iki ayda bir kuyu açarak üretim planı hazırlıklarımız tamamlanmış olacak” diye konuştu. Dönmez, üretim için detaylı mühendislik çalışmalarının gelecek yılın ilk çeyreğinde sonuçlanacağını söyledi. “Saha derin denizde olduğu için deniz üzerinde platform kurulması düşünülmüyor” diyen Dönmez üretim için açılan kuyuların büyük ihtimalle Filyos’ta karaya çıkacağını ve buradan şebekeye bağlanacağını ifade etti.

Dönmez “Kronometre başladı, çalışanlarımız geriye sayıma başladılar. 2023’te kendi gazımızı vatandaşla buluşturacağız” diye konuştu.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK KEŞİF



Bakan Dönmez, “405 milyar metreküplük Türkiye tarihinin en büyük keşfi ve 2020 yılında da dünyada deniz-lerdeki en büyük keşif. Karaları da dâhil ettiğimizde sıralamada ikinci. Oysa Türkiye 50 yılda 16 milyar metreküp üretti” diye konuştu.

YAVUZ GEMİSİ SELÇUKLU-1’DE SONDAJA BAŞLAYACAK



Dönmez, Mersin’de bulunan Yavuz’un şu anda Barbaros Hayrettin adlı sismik arama gemisinin çalışmalarından gelen veriler ışığında Selçuklu-1 kuyusu yakınlarında tekrar sondaja başlayacağını ifade etti, ancak tarih vermedi. Fatih ve Yavuz gemisiyle iki yıl içinde 8 derin deniz sondajı yaptıklarını belirten Dönmez “Bunların bir kısmı bizim kendi kıta sahanlığımızda. Bir kısmı da KKTC’den almış olduğumuz ruhsat alanlarında” dedi.

DÖNMEZ’DEN KABİNEYE SUNUM



Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek olan kabine üyelerinin gündemi doğalgaz keşfi olacak. Dönmez çalışmalar hakkında bilgi verecek.

FATİH FİLYOS’A DÖNDÜ



Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz’deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi.

KANUNİ KULE SÖKÜMÜ İÇİN İSTANBUL’A DEMİR ATTI



Türkiye’nin ‘Fatih’ ve ‘Yavuz’dan sonra üçüncü sondaj gemisi ‘Kanuni’, Marmara Denizi’ni geçerek İstanbul’a ulaştı. Gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına demirledi. İstanbul Boğazı’ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri 2-3 hafta içinde tamamlanacak. Gemi şubat ayında sondaj yapan Fatih’e katılacak.

KARADENİZ’DE YENİ SİSMİK ARAŞTIRMALAR KASIMDA



Dönmez’in verdiği bilgiye göre Karadeniz’deki Sakarya doğalgaz sahası 10.700 kilometrekare büyüklükte. Bunun ise sadece 2.000 kilometrekare kısmında sondaj öncesi sismik tarama tamamlandı. Sismik tarama yapılan alanın 225 km2’sinde ise rezerv keşfedildi. Dönmez “Sakarya Gaz Sahasında sismiğini henüz yapmadığımız 8000 kilometrekarelik bir alan var. Onun sismiğine de kasım ayında başlıyoruz. 2021’in ilk yarısında oradaki sismik verileri alacağız. Yine orada da keşif amaçlı sondajlarımız olacak” dedi.