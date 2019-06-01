Sahillere akın: Oteller doldu

9 günlük bayram tatili bugün itibarıyla başladı. Özellikle kıyı kentlerinde büyük yoğunluk yaşanırken, bayram tatilinde en çok ilgi gören şehir ise turizmin başkenti Antalya. 2 milyonun üstünde nüfusu olan kent, bayram tatilinde nüfusuna yakın oranda hem yabancı hem yerli turist misafir edecek. Antalya’da toplam yatak kapasitesinin 650 bine yakın olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yüzde 100’e yakın doluluğa ulaşıldığını söyledi. Ziyaretçilerin yüzde 20’sini yerli, yüzde 80’ini ise yabancı turistlerin oluşturduğunu kaydeden Ayık, “Yazlıkçılar, arkadaş-akraba ziyaretçileri ve özellikle çevre illerden günübirlikçileri de düşündüğümüz zaman bayramdaki turizm hareketliliği 1.5-2 milyonu bulur” ifadelerini kullandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da, bayramda doluluk oranlarının bazı tesisler ve bölgelerde yüzde 100, bazılarında ise yüzde 90-95 seviyelerinde olduğunu belirtti. Bayram tatilinde toplam 10 milyar liralık turizm geliri bekleniyor.

Yerliler daha çok Ege'de

Özellikle yerli turistin tercih ettiği tatil bölgesi olan Ege’de hazırlıklar tamamlandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, "Bayramda doluluklarımız yüzde 100’e yaklaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

4 ayda 8.7 milyon turist geldi

Türkiye, ilk 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sınır giriş çıkış istatistiklerine göre yapılan açıklamada, turizmde nisan ayında ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.01 artış yakalandığı bildirildi. 4 aylık dönemde Almanya yüzde 19.63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Almanya’yı Bulgaristan ve Rusya izledi.