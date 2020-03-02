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  3. Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atanan adaylar ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atanan adaylar ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atanan adaylar ne yapacak"

KPSS 2020/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların bugün açıklanacağının bilgisi dakikalar önce ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den gelmişti. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 tercihinde bulunan adayların kenetlendiği sonuçlar az önce erişime açıldı. İşte KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atama sonuç ekranı haberimizde..

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı. 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2020/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları sorgulama ekranında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Adaylar heyecanla bekledikleri atama sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç ekranından erişim sağlayabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


ATANAN ADAYLAR NE YAPACAK?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAYISAL BİLGİLER

ORTAÖĞRETİM:

Tercih Yapan Aday Sayısı: 18.398

Kontenjan Sayısı: 830

Yerleşen Sayısı: 830

Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 0

ÖN LİSANS

Tercih Yapan Aday Sayısı: 34.568

Kontenjan Sayısı: 3.173

Yerleşen Sayısı: 3.173

Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 0

LİSANS

Tercih Yapan Aday Sayısı: 29.760

Kontenjan Sayısı: 4.841

Yerleşen Sayısı: 4.841

Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 0


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