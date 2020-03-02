Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atanan adaylar ne yapacak?
KPSS 2020/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların bugün açıklanacağının bilgisi dakikalar önce ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den gelmişti. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 tercihinde bulunan adayların kenetlendiği sonuçlar az önce erişime açıldı. İşte KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atama sonuç ekranı haberimizde..
Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı. 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2020/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları sorgulama ekranında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Adaylar heyecanla bekledikleri atama sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç ekranından erişim sağlayabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ATANAN ADAYLAR NE YAPACAK?
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAYISAL BİLGİLER
ORTAÖĞRETİM:
Tercih Yapan Aday Sayısı: 18.398
Kontenjan Sayısı: 830
Yerleşen Sayısı: 830
Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 0
ÖN LİSANS
Tercih Yapan Aday Sayısı: 34.568
Kontenjan Sayısı: 3.173
Yerleşen Sayısı: 3.173
Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 0
LİSANS
Tercih Yapan Aday Sayısı: 29.760
Kontenjan Sayısı: 4.841
Yerleşen Sayısı: 4.841
Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 0