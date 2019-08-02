Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayında! Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı atama kılavuzu erişime açıldı. Bu kılavuza göre adaylar işlemlerini 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında yapabilecekler. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi gününe kadar işlemlerini yapmalaşır gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINDA

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 31 Temmuz itibari ile erişime açıldı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.Tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir.

19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır.