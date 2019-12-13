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  3. KPSS 2019-7 tercih kılavuzu yayında! İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu

KPSS 2019-7 tercih kılavuzu yayında! İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu

KPSS 2019-7 tercih kılavuzu yayında! İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri yoğun ilgi görüyor. KPSS-2019/7 tercih kılavuzu ÖSYM son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla yapabilecekler. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri 13 Aralık ve 19 Aralık tarihleri aralığında yapılacak. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek. Haberimiz içerisinden Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4vKasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINDA

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.


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