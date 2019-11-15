Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama için Fahrettin Koca'dan açıklama..

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 29 bin personel alımına ilişkin, 12 binlik ilk atama sonuçları eylül ayında belli olmuştu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 17 bin 689 personel atamalarıyla ilgili gelişmeler merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamada bulundu.Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde..

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanlığındaki atamalarla ilgili Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Şehir hastanelerine 25 yıllığına ne kadar ödeme gerçekleştirileceği ve CHP'nin bu konuya ilişkin iddialarının sorulması üzerine Koca, şehir hastanelerinin hızlı inşasının hızlı finansla mümkün olduğunu ve Kamu Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapıldığını hatırlattı.

Bu süreçte şehir hastaneleri konusunda tecrübeye sahip olduklarını ve genel bütçeden yapılabilirliğini düşünerek kendi imkanlarıyla yapmayı düşündüklerini kaydeden Koca, "Bu, yarın tekrar PPP modeliyle yapmayacağımız anlamına gelmez. Ama bugünkü tercihimiz bu hastanelerin yapımını genel bütçeden yapabilir olduğumuz. Artık edindiğimiz tecrübeyle bunu daha rahat yapabiliriz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.