Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat var mı? Sağlık Bakanlığı son dakika personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş, 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etmişti. Bakan Yardımcısı ise ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını ifade ederek, 30 bini aşkın alımda en fazla sayının ilk tercihlerde atanacağını aktarmıştı. Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA MÜLAKAT OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı, 29 bin 689 personel alımının mülakatsız olarak yapılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, alımların merkezi atama ile yapılacağını, KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatsız olacağını açıklamıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan personel alımlarında Mayıs ayına kadar tercihler yapılmış ve atamalar gerçekleşmişti. Ancak 2019 yılında Sağlık Bakanlığı personel alımlarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

İLK ATAMALARDA EN AZ LİSE MEZUNU 1000 HEMŞİRE ATANACAK!

İlk atamaların 20 bin civarında olacağını ifade eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, ilk merkezi atamalarda en az lise mezunu 1000 hemşirenin de şehir hastaneleri bünyesinde istihdam edileceğini açıkladı.

Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş, 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Bakan Yardımcısı ise ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını ifade ederek, 30 bini aşkın alımda en fazla sayının ilk tercihlerde atanacağını aktardı. Yapılacak alımlarda ise KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak ve adaylar mülakata alınmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?



Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 24 (yirmi dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlük tarafından 25/06/2019 – 05/07/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Yeni personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.