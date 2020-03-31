Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayında: Sağlık Bakanlığı personel alımı son başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son başvuru ne zaman? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı yoğun ilgi görüyor. Bakanlık toplamda 32 bin sürekli işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. 26 Mart'da başlayan başvurular devam ediyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercihlerini yapabiliyor. Alımlar ortaöğretim, önlisans ve lisans mezun durumlarına göre yapılıyor.

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TERCİH KILAVUZU YAYINDA

SAĞLIK BAKANLIĞI SON TERCİH GÜNÜ NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 26 Mart 2020 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 01 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 2 Nisan 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 2 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

KPSS ŞARTI NEDİR?

Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir