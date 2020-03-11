Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 yapıyor! Sağlık Bakanlığı Sıhhat personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı Sıhhat personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir. Sözleşme bitiş tarihi 30 Kasım 2020’dir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular için son tarih 19 Mart 2020 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Başvurusu alınan adaylar, iki aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirmenin ilk aşamasında genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Başvuru sahibi adaylara yönelik değerlendirmede kurulacak bir değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak olup tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlk aşamayı başarıyla geçerek kısa listeye kalan ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar, ikinci aşama olan mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Mülakat yeri ve tarihi www.saglik.gov.tr ve www.sihhatproject.org web siteleri üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

İlk aşamayı geçerek kısa listeye kalan adaylardan ise aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

• Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi varsa eğitim sertifikaları,

• Adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,

• Adli sicil kaydı,

• Kimlik belgesinin fotokopisi,

• Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

• Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi.

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

UZMAN PERSONEL KİŞİ SAYISI

Diş Hekimi 42

Psikolog 31

Sosyal Çalışmacı 31

Tercüman 50

TOPLAM 154