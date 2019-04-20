Sağlık Bakanlığı 2019 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Personel alımında son durum!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Vatandaşlar yapılan memur alımlarını yakından takip ediyorlar. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar kurumların belirlediği tarihlerde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Mart ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni alım yapılacağı müjdesini vermişti. Bakan Koca, bu yıl itibarıyla 25 bin hekim, eczacı, diş hekimi diğer alanlarda atama yapılacağına işaret etti. En son 28 Şubat'ta noter huzurunda kura çekilişi yapılmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Mart ayında bu yıl itibarıyla 25 bin hekim, eczacı, diş hekimi diğer alanlarda atama yapılacağına işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hemşire, ebelik ve yardımcı personel ile ilgili, biz her gün yeni hastaneler açıyoruz. Bu açılan hastaneler nedeniyle bizim önümüzdeki aylar, ihtiyaçlarımız zaten söz konusu olacak. Sadece Bilkent'te çalışacak kişi sayısı 12 bin olacak. Bunun 7 bini sağlık personeli. Şu an 4 bin kişi çalışıyor. Önümüzdeki ayda bununla ilgili bir planlama yapılıyor. İlanlar bu çerçevede yapılmış olacak." demişti. Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı.

25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVRUU ŞARTLARI NEDİR?

Henüz yeni personel alımları ile ilgili şartlar açıklanmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Daha önce istenilen kura başvuru şartlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz:

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2. Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3. Adaylar tarafından kesinleştirilen başvurular imzalanarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

4. 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

5. Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterce vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

6. Gönderilen belgelerin takvimde belirtilen süre içerisinde Sağlık Bakanlığına ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

7. Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.

8. Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 26 Şubat 2019 Salı –11 Mart 2019 Pazartesi saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

9. Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

10. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

11. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

12. İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.