Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları haberimizde

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Adaylar "Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 2020 Yılı Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası (Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin) çekildi.

ATAMA KURASI ÇEKİLDİ

Kura çekilişi 03.04.2020 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI

2020 Yılı Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası yerleşenler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



