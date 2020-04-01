Sadece market ve gıdaya harcadık

Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre bu eğilim vatandaşların harcamalarına da yansıdı. 20 Mart haftasında vatandaşların kredi kartıyla havayolları harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 35, giyim ve aksesuar harcamaları yüzde 47.4, konaklama harcamaları yüzde 40.1, yemek harcamaları yüzde 41.5 düştü.

DİĞER KALEMLER GERİLEDİ



Buna karşılık çeşitli gıda harcamaları yüzde 7.95, market harcamaları yüzde 19.3 arttı. Bu dönemde en büyük artış ise market alışverişlerinde oldu. Bir haftalık artış yüzde 19.3. 13 Mart haftasında market alışverişine 4.4 milyar lira harcayan vatandaşlar 20 Mart haftası tamamlandığında 5.2 milyar lira harcamış oldu. Çeşitli gıdaya yapılan harcamalar da 1.5 milyar liraya çıktı. Sadece bu iki kalemde kredi kartı ve banka kartı harcamaları arttı. Diğer tüm kalemlerde ise sert gerileme yaşandı.