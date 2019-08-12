Sabiha Gökçen'de 2019'un yolcu rekoru dün kırıldı

İSG’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 10 ağustos arife günü iç hatlarda 71 bin 192 yolcu, dış hatlarda ise 47 bin 881 yolcu kullandı. 2019 yılının bir önceki yolcu rekoru 22 Temmuz günü 117 bin 593 kişi ile kırılmıştı.

YOLCULARA LOKUM İKRAMI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG tarafından organize edilen etkinlikte güvenlik kontrol noktalarından geçen yolculara görevliler tarafından lokum ikram edildi.