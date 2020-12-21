Sabancı Ailesi'nin girişimci üyelerinden Demet Sabancı: Doğu'da halı dokuyan kadınımızın ürününü dünyaya açacağız

Demet Sabancı Çetindoğan, Sabancı Ailesi’nin girişimci üyelerinden. Kendi kanatlarıyla uçmaya karar vererek, 2000 yılında eşi Cengiz Çetinoğan’la birlikte kurduğu Demsa, zaman içinde bünyesine kattığı dünya markalarıyla, İngiliz perakende zinciri Harvey Nichols ve kendi yarattığı Brandroom mağaza konseptiyle Türkiye’de lüksün önemli kalelerinden biri haline geldi. Demet Sabancı şimdi de girişimci Anadolu kadını için harekete geçti. Shopstarwomen.com isimli bir e-ticaret platformu yaratan Sabancı, odağına kadın girişimcileri alan bu siteyle, yerel otantik ürünleri yerli ve yabancı tüketicilerle buluşturacak. “Halı dokuyan kadınımızın ürünü neden Avrupa’da satılmasın…” diyen Demet Sabancı’yla yeni girişimini ve pandeminin perakende sektörü üzerine etkilerini konuştuk.

Biliyorsunuz sosyal sorumluluk projelerinde kadın ve çocuk her zaman kırmızı çizgim olmuştur. Bu proje de uzun zamandır aklımdaydı. Pandemi süreci işleri biraz hızlandırdı.

Pandemiyle birlikte perakendenin dijitalleşme süreci hızlandı. Shopstarwomen bu gelişmenin ürünü olan bir yatırım mı, yoksa Kovid öncesinde de bu fikir kafanızda var mıydı?

Birçok sektörde olduğu gibi, perakende dünyası da son yıllarda büyük bir dönüşüm sürecindeydi. Özellikle perakende kanallarının gelişmesi ve teknolojiyle birlikte, Türkiye pazarına da bu gelişim yansıdı. Özellikle büyük şehirlerde adeta zamanla yarışıyorduk biliyorsunuz. Trafik, yoğunluk ciddi bir koşturmaca içerisindeydik. Tabii zamanla çevrimiçi marketler, markalar büyük kolaylık sağlamıştı. Zira bu uygulamalarla hayatı kolaylaştırdık. Bir online siteye girdiğinizde ihtiyacınız olan ürünleri rahatlıkla bulabilir ve aradığınız ürünlere benzer ürünler karşınıza çıkar, site ihtiyaçlarınızı belirlemenizi yardımcı olur. Tıkla ve topla metoduyla alışveriş yapabilmek, teknolojiyi kullanmayı bilen ama evden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli insanlara da büyük kolaylıklar sağlamaktaydı. Şimdi ise dünyayı saran Koronavirüs salgını tüm sektörleri olduğu gibi perakendeyi de yeniden şekillendiriyor. Bu süreçte öne çıkan sektörlerden biri tabii ki gıda perakende sektörü oldu. Başta gıda olmak üzere birçok hızlı tüketim ürününde ciddi talep yaşanıyor. Shopstarwomen.com’a gelecek olursak, aslına bakarsanız bu uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi. Biliyorsunuz ki sosyal sorumluluk projelerinde kadın ve çocuk her zaman kırmızı çizgim olmuştur. Son birkaç yıldır çocuklara ve gençler için üzerinde hassasiyetle durduğum bir çalışmam var. Bir yandan da kadınlara yönelik bu projeyi de ekibimle geliştirdik. Pandemi sürecinde de hızlandırdık. Pendemi sadece süreci kısaltmış oldu.

Shopstarwomen’i kurarken nasıl bir hedefle yola çıktınız?

Benim yatırım planlamamda her zaman toplumsal çıktı ön plandadır. Piyasadaki boşlukları önemserim. Kendi birikimlerimi ve çevremi hesap ederim. Kimi zaman ise yeni yollar denemeyi severim. Her zaman ‘Türkiye için faydası ne olur’ düşüncesiyle yola çıktık. Bu projede de bu böyle oldu.

Shopstarwomen.com sadece yerli kadın girişimcilerin ürünlerini mi bünyesinde barındıracak. Yoksa ilerleyen günlerde yabancı markalar da burada kendine yer bulacak mı?

Shopstarwomen.com projesinin merkezi noktasını Türk kadını olarak kurguladık. Bu yüzden de siteye giriş şartı olarak kadın girişimci ve üreticiler den var olması birinci faz. İkinci faz olarak da yurt dışı pazara açmak olacak. Önceliklerimiz bu doğrultuda. İlerleyen süreçte ne olur gelişmeler şekillendirecektir. Ama şu anki düşüncem üretici Türk kadınının pazarına katkıda bulunmak.

TATİLE DE ALIŞVERİŞE DE HASRET VAR



Black Friday nasıl geçti? Bu platformda bu yıla dair beklentileriniz nasıl?

Bu yıl her şey farklı. Oldukça ilginç bir süreç deneyimledik. Geçen dönemde hemen hemen her şeyi erteledik ve özledik. Tatilde de, alışverişte de bu böyle. Bu erteleme ve özlem sonucunda açıkçası beklentiler de yüksek. Biz Shopstarwomen olarak Black Friday için çok yeni olmamıza rağmen başarılı geçti diyebiliriz. Bundan sonraki Black Friday’lerde çok daha iyi olacağına yürekten inanıyorum.

YEREL ÜRÜNLER ULUSLARARASI PLATFORMLARDA



Kadın girişimcilerin yerel ürünlerinin uluslararası platformlarda da şansı olduğunu düşünüyor musunuz?

Aslında hedef noktalarımızdan birisi budur. Çok isterim kadın girişimcilerimizin yerel ürünlerinin uluslararası platformlarda olmasını. İlk etapta sitemizi ulusal platformda kurguladığım gibi oturtmak istiyorum. Sonraki aşamada alt yapısına başladık yurt dışı pazara açmak. İnşallah gönlümden geçen Türk girişimci hanımların üretimlerinin yurt dışından talep görüp alınması. Düşünsenize, doğuda halı dokuyan kadınımızın halısının yurt dışından satın alınması ne güzel olur değil mi...

HEM EKONOMİK HEM PSİKOLOJİK OLARAK ZORLADI



Perakende 2020’de pandemiden ne kadar etkilendi?

Tüm sektörleri inanılmaz etkiledi. Hayatımızı etkiledi. Umutlarımızı, projelerimizi etkiledi. Korkularımızı artırdı. Hem ekonomik hem psikolojik olarak şartlarımızı zorladı. Hayata dair normalleşmeye geçebilmek için atlatmamız gereken ciddi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Alınan tüm tedbirlere uymamız gerekiyor. Sabırlı ve sakin olmalı, sosyalleşmeyi durdurmalıyız. Salgının sona ereceği beklentisi somut verilere dayanmıyor ne yazık ki. Ancak krizle mücadele için sıhhi önlemlerle normalleşme adımlarını atmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde dezenfeksiyon, termal kamera, ULV ile hijyen gibi işler hayatımızın bir parçası haline, sosyal hijyen kişisel hak haline gelecek sanırım. Temizlik hizmeti görsel kirliliği yok etmekten ziyade koruyucu ve önleyici önlemler paketi haline gelecek. İnsanlar AVM’ler, marketler, mağazalar için güvenli giriş, dezenfekte edilmiş alanlar talep edecekler.