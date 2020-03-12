Saat&Saat'te ‘sahte' skandal!

HİLAL YILDIRIM



Türkiye’nin en ünlü saat mağazalarından Saat&Saat ‘sahtecilik’ nedeniyle mahkemelik oldu. Greenwich markasını tescil ettiren Sapan Saat, Saat&Saat’e bir dava daha açtı. Başvuru dilekçesinde saatlerin üzerinde ‘Made in Swiss’ ibaresinin olduğu ancak saatlerin Uzakdoğu’dan getirildiği belirtildi. Firmanın haksız kazanç elde ettiğini belirten Sapan Saat, taklit edilen saatlere el konulmasını talep etti.

SALONDAN KOVULDU



Mahkemenin geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasına Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da katıldı. Kaya duruşmada, ‘şirket itibarlarının zedelendiğini’ anlatırken, sık sık bağırarak konuşması nedeniyle hakim tarafından salondan kovuldu. Uzman bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda firmada incelenen Greenwich ibareli saatlerin markanın taklit halleri oldukları belirtildi.

SAATLERE EL KONULDU



Mahkeme, Saat&Saat’teki Greenwich markalı taklit ürünlerin satışının durdurulmasına, el konulmasına, internet sitesindeki tüm görsellerin çıkarılmasına, kaldırılmadığı takdirde ise erişimin engellenmesine karar verdi. İcra mahkemesi tarafından da, İstanbul’daki havaalanı gümrük müdürlüklerindeki saatlere de el konulması için yazı yazıldı. Saat&Saat’te satılan dünyaca ünlü markalardan bazıları şöyle: Burberry, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Fendi, Fossil, Guess, Just Cavalli, Lacoste, Michael Kors, Roberto Cavalli, Tommy Hilfiger, Versace.

SİTELERE SAVAŞ AÇMIŞTI



Ramazan Kaya, daha önce yaptığı bir açıklamada sektörün en büyük sorununun sahte saatler olduğunu bildirmişti. Sahte saatlerin sağlık için de risk taşıdığını kaydeden Kaya, “İnternetten alınan bazı saatlerde kanserojen madde tespit edildi” demişti.