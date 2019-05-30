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30 Mayıs 2019 Perşembe 11:12 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:12

Rüzgar YEKA-2 ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı

Rüzgar YEKA-2 ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı YEKA ihalesi başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı.

Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor.

YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

- Beyçeli·k Elewan Yeni·lenebi·li·r Enerji· Üreti·m AŞ

- Res Anatolia Holdi·ng AŞ

- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci·li·k Nakli·yeci·li·k San. Ti·c. AŞ

- Çini·li· Res Enerji· Üreti·m San. Ti·c. AŞ

- Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ

İLK İHALEDE EN DÜŞÜK TEKLİF ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ AŞ'DEN

Aydın bağlantı bölgesi 250 megavatlık ilk ihalede kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar/cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi

 

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