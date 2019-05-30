Rüzgar YEKA-2 ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı YEKA ihalesi başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı.
Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor.
YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.
Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:
- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.
- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ
- Eze İnşaat AŞ
- İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ
- Beyçeli·k Elewan Yeni·lenebi·li·r Enerji· Üreti·m AŞ
- Res Anatolia Holdi·ng AŞ
- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci·li·k Nakli·yeci·li·k San. Ti·c. AŞ
- Çini·li· Res Enerji· Üreti·m San. Ti·c. AŞ
- Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ
İLK İHALEDE EN DÜŞÜK TEKLİF ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ AŞ'DEN
Aydın bağlantı bölgesi 250 megavatlık ilk ihalede kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar/cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi