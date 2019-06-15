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Rusya'dan yeni dolar hamlesi: Avrupa ile anlaştılar

Rusya'dan yeni dolar hamlesi: Avrupa ile anlaştılar

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, karşılıklı ticarette ruble ve euro’ya geçişle ilgilenecek bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştı.

Siluanov’un Sözcüsü Andrey Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, grubun enerji ticareti ile ilgileneceğini belirterek, “Taraflar, ulusal para kullanımının genişletilmesinin karşılıklı yarar taşıdığını, çünkü Rus ve Avrupalı girişimciler için riskler taşıdığını kaydetti” dedi.

Sputnik'in haberine göre grubun, karşılıklı ödemelerde ulusal paraya geçişin pratik sorunlarını çözeceğini dile getiren Sözcü, çalışma grubunu Rusya’yı bakan yardımcıları düzeyindeki yetkililerin temsil edeceğini belirtti.

Siluanov ve Sefcovic ayrıca görüşme sırasında, Avrupa işletmelerinin Rusya’daki ulusal projelere katılım konusunu da değerlendirdi. Siluanov, Moskova’nın işbirliğine ilgi duyduğunu ve yabancı şirketlerin ulusal projelere katılımı önünde hiçbir engel görmediğini açıkladı.

Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre halihazırda Rusya ve Avrupa Birliği arasında ruble üzerinden yapılan ticaretin payı yüzde 8.3 oranında. Doların payı yüzde 54 iken, euro’nun payı yüzde 34.4. Bu dengesizliğin temel sebebi, Rusya’nın AB’ye ihracatının baş kaleminin petrol ve doğalgaz olması, bu ürünlerin ticareti geleneksel olarak dolar üzerinden yapılıyor.

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