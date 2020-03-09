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  3. Rusya'dan sürpriz karar: Döviz alımını durdurdu

Rusya'dan sürpriz karar: Döviz alımını durdurdu

Rusya'dan sürpriz karar: Döviz alımını durdurdu

Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine Rusya Merkez Bankası harekete geçti. Bütçe kuralları gereği döviz alımlarını durdurduğunu açıklayan Rusya Merkez Bankası yetkilileri, alım yasağının 30 gün boyunca süreceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada döviz alımının 30 gün boyunca durdurulduğu belirtildi.

ALIM KARARI GELİŞMELERE GÖRE VERİLECEK

Alınan kararla mali piyasalardaki dalgalanmanın azaltılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, döviz alımına devam edilmesiyle ilgili kararın, bu ay piyasalarda yaşanacak gelişmeler doğrultusunda değerlendirileceği bilgisine yer verildi.

32 DOLARA GERİLEDİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve Suudi Arabistan ve Rusya yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.


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